En sag om blufærdighedskrænkelse har rystet indbyggerne i den midtjyske by Skive. En 21-årig ungdomstræner fra den lokale fodboldklub er mistænkt for at have sendt seksuelt krænkende billeder til flere børn.

Træneren fra Skive IK har sendt beskederne til mindst 25 børn, hvoraf de fleste er under 15 år.

»Det er det værste scenarie, man kan tænke sig, at vores børn og unge bliver udsat for sådan noget her,« siger bestyrelsesformanden for Skive IK, Peter Svendsen, til TV Midtvest.

Den 21-årige mand er nu suspenderet, efter han i mandags blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse.

Ud over at være ungdomstræner har den unge mand også været vikar på Stoholm Skole og Skivehus Skole, hvor han også er blevet suspenderet.

Det er ifølge Midt- og Vestyjllands Politi i forbindelse med sit arbejde, at den 21-årige mand er kommet i kontakt med børnene.

Omfanget af krænkelserne er endnu ikke med sikkerhed kendt af politiet, som stadig kan modtage nye henvendelser. Indtil videre har 25 personer kontaktet politiet.

Efterforskningsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi Christian Toftemark Jørgensen udtaler til TV Midtvest, at sagen er 'meget alvorlig' med tanke på de seksuelt upassende billeder, som børnene har modtaget fra manden.

Fodboldklubben Skive IK har onsdag aften afholdt et orienteringsmøde med forældrene og kommunen.

Klubbens formand kalder sagen for frygtelig, men forklarer, at de ikke kunne have gjort noget for at forhindre hændelserne.

Det skyldes, at der ikke har været tegn på problemer med ungdomstræneren. Klubben indhenter altid børneattester på deres trænere, men de vil dog alligevel se på, hvordan lignende sager i fremtiden kan forhindres.