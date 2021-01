41-årig er tiltalt for at lægge kniv i hånden på en mand tiltalt for drabsforsøg. Det er forkert, siger han.

Ved Retten i Aarhus sidder en 41-årig tiltalt for at medvirke til et drabsforsøg på stifteren af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Det er politiets opfattelse, at han lagde kniven i hånden på en 53-årig psykisk syg mand og opfordrede ham til at storme politiets afspærring og dræbe partistifteren til en Stram Kurs-demonstration på grundlovsdag sidste år.

Men det passer ikke, siger den 41-årige mand selv.

Den 41-årige erkender, at han viste den 53-årige et billede af partistifteren efter en samtale om ham og hans koranafbrændinger.

- Men jeg opfordrede ham ikke til noget som helst, siger den 41-årige i retten mandag.

Den 53-årige har sagt, at den 41-årige havde givet ham lov til at vælge en kniv i køkkenet på den restaurant, hvor den 41-årige arbejder.

Den 41-årige skulle så have valgt en anden kniv for sin ældre medtiltalte. En, der ifølge ham var bedre til "kød".

- Det passer ikke, siger den 41-årige i retten mandag.

Han anede faktisk slet ikke, at den 53-årige havde taget en kniv i køkkenet på hans restaurant - om end han vedkender sig, at det er der, kniven kommer fra.

Den 53-årige er erklæret sindssyg og har været indlagt på psykiatrisk afdeling flere gange.

Ved hændelsen til demonstrationen blev han såret af et skud i benet, da en betjent valgte at bruge sit skydevåben.

I den forbindelse blev han afhørt af Politiklagemyndigheden (DUP), som undersøger sager, hvor borgere kommer alvorligt til skade som følge af politiets handlinger.

Ifølge en seniorefterforsker fra DUP havde den 41-årige fortalt den 53-årige, at denne frit kunne begå et drab på Rasmus Paludan uden at ryge i fængsel på grund af den ældre medtiltaltes talrige indlæggelser på retspsykiatrisk afdeling.

Sagen forventes afsluttet den 9. februar.

/ritzau/