De seneste to år har været kaotiske for den danske rigmand René Sindlev og biotekselskabet Enochian Biosciences, som han er medstifter af.

I maj 2022 blev medstifteren af biotekselskabet, Serhat Gumrukcu anholdt og sigtet for at have bestilt et lejemord, der skulle være gået udover en mand i delstaten Vermont.

Det formodede lejemord fandt sted i 2018, og kort tid herefter blev biotekselskabet stiftet i sin nuværende form med Gumrukcu og Sindlev som medstiftere.

Efter fængslingen fik biotekselskabet, der er børsnoteret i USA, store tæsk på børsen og faldt med hele 60 procent på få dage.

Det kan i den grad ses på regnskabet for René Sindlevs personlige holdingselskab. I 2022 er beholdningen i selskabet gået fra 638 millioner kroner til 166 millioner kroner. Et tab på 464 millioner kroner, skriver Børsen.

I ledelsesberetningen skriver Sindlev selv, at det store fald skyldes investeringer i biotekselskabet.

Rene Sindlev har stadig en positivi forventning om, at investeringen det skandaleramte selskab kan komme tilbage på rette spor.

Sindlev skriver videre, at han stadig har meget positive forventninger til, at investeringerne kan komme tilbage 'på rette spor,' lyder det optimistisk i beretningen.

Hvis en lejemordsanklage mod medstifteren ikke var nok, så er der også sået tvivl om hele Enochian Bioscienes mission om at udvikle medicin til blandt andet hiv -og kræftpatienter.

Den fængslede medstifter Gumrucku er nemlig også mistænkt for at have pyntet sig med lånte fjer, og slet ikke have de forsknings- og lægelige kvalifikationer, som han påstår.

De mange anklager mod Gumrucku har fået en flok investorer til at sagsøge virksomheden, da man ikke mener, at de har spillet med åbne kort, og at virksomheden burde have vidst, at Gumrucku ikke havde de kvalifikationer, han påstod.

René Sindlev har tjent store penge på en storsatsning i det danske smykkeselskab Pandora. Da smykkegiganten blev børsnoteret, blev Sindlev milliardær, og en af landets rigeste. I 2013 havde han en personlig formue på 1,8 milliarder kroner.