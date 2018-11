En hælerisigtet mand kan ligesom Britta Nielsen blive sendt hjem til Danmark, hvor de er sigtet i svindelsag.

Det er ikke kun den svindelsigtede Britta Nielsen, som lander i Danmark fredag. En dansk mand, som ligeledes har været anholdt i Sydafrika i sagen, kan også sendes på et fly fra Sydafrika torsdag.

Således har en dommer valgt at løslade ham, så han kan komme til Danmark, skriver B.T. og Ekstra Bladet.

Ligesom Britta Nielsen har den anholdte mand lavet en aftale med myndighederne om, at han er indstillet på at ville hjem og gerne følger med betjente hjem til Danmark.

Aftalen fungerer sådan, at manden reelt er på fri fod, men betjente fra Interpol eskorterer manden til lufthavnen. Herfra vil danske betjente stå for at følge ham til Danmark.

Ved et retsmøde i Randburg Magistrate Court tidligere torsdag besluttede en dommer at løslade Britta Nielsen, så hun kunne sendes hjem. Hun bliver ligeledes fulgt af betjente til lufthavnen og hjem.

Allerede ved det retsmøde kom det frem, at det var dem begge, som havde lavet en aftale med myndighederne.

Britta Nielsen var gennem 40 år ansat i Socialstyrelsen. Bagmandspolitiet mistænker, at hun gennem sit arbejde har overført mindst 111 millioner kroner til sig selv.

Nogle af de penge fik den anholdte mand del i, mener Bagmandspolitiet. Ifølge politiet havde han en hovedrolle i at bruge pengene, og han sigtes derfor for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Der er navneforbud i forhold til manden. Derfor kan hans relation til Britta Nielsen ikke omtales.

Når manden og Britta Nielsen lander på dansk jord, ventes det dog, at de med det samme bliver anholdt.

Herefter skal de inden for 24 timer stilles for en dommer, som skal beslutte, om de skal varetægtsfængsles i Danmark.

Piet du Plessis, der er en af de sydafrikanske advokater, der repræsenterer de to danskere, har fortalt, at Britta Nielsen ventes at lande i Danmark fredag. De helt konkrete rejseplaner vil han dog ikke røbe.

/ritzau/