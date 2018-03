I juli kørte Medina bil, mens hun var påvirket af både kokain og alkohol. Hendes alkoholpromille var 1,13.

Helsingør. Det koster Medina en bøde på 43.500 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre et halvt år, at hun i juli sidste år kørte bil, mens hun var påvirket af alkohol og kokain.

Sådan lyder afgørelsen i Retten i Helsingør fredag.

Sangerinden mødte ikke selv op i retten, men hendes advokat oplyste på hendes vegne, at hun erkender sig skyldig.

Den 35-årige popstjerne, der for nylig ændrede navn til Frederikke Hansen, blev stoppet af politiet på Nordre Strandvej i nordsjællandske Hornbæk 29. juli sidste år klokken kvart i fem om morgenen.

Sangerinden blev stoppet som led i en almindelig kontrol.

Hun har midlertidigt haft kørekortet inddraget siden 30. august 2017, og fratagelsen af hendes kørekort gælder derfor fra den dato.

I retten kom det frem, at hendes promille blev målt til 1,13. Desuden havde hun kokain i blodet i en sådan grad, at det oversteg bagatelgrænsen.

Ved spiritus- og narkokørsel er bødens størrelse afhængig af den dømtes indkomst og promillen.

Anklageren krævede derfor, at hun blev idømt en bøde på 23.000 kroner for alkoholkørslen og 20.500 kroner for kokainkørslen.

Hun stod til en betinget frakendelse af kørekortet for promillen på 1,13 og en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år for narkokørslen. Derfor mente anklageren, at kørekortet skulle fratages ubetinget i tre år og seks måneder.

Medinas advokat læste op af hendes forklaring til politiet i retten. Til politiet har hun erkendt at have kørt bil, mens hun var påvirket af både alkohol og kokain.

Tidligere samme dag spillede hun på Langelandsfestival, hvor hun ifølge hende selv fik et glas vin. Senere var hun i byen i København, hvor hun indrømmer, at hun tog en bane kokain.

Hun kan dog ikke huske, præcist hvor meget kokain hun tog.

Medina debuterede i 2007, men fik sit gennembrud i 2009 med pladen "Velkommen til Medina". Hun har 363.000 følgere på Instagram og har solgt i titusindvis af plader.

Stjernens seneste single, "Skyttegrav", der var en kritik af den behandling, hun fik af blandt andet medierne, fik en noget kølig modtagelse.

