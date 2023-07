En herboende 53-årig mand blev lørdag eftermiddag lokal tid anholdt og sigtet for at have dræbt sin ekskone og seksårige datter i Nevşehir i Tyrkiet.

Det skriver tyrkiske medier, der i øvrigt beretter, at drabene fandt sted i poolen ved hotel, som mor og datter boede på. Den 53-årige mand ringede efter sigende selv til politiet, der straks skred til anholdelse.

B.T. har siden søndag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, som i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Dødsfaldene og anholdelsen er dermed endnu ikke bekræftet fra danske myndigheders side. Overfor Ekstra Bladet bekræfter familien dog dødsfaldene.

Det store tyrkiske medie Hurriyet skriver, at mor og datter indlogerede sig på det tyrkiske hotel 19. juli, og at eksmanden dagen efter også ankom til området, der få dage senere skulle danne ramme for det drabelige overfald.

Både Hurriyet og Milliyet skriver, at kvinden omkring klokken 14.30 svømmede rundt i hotellets pool, da eksmanden dukkede op og startede en diskussion.

Med sig havde han angiveligt en kniv. En kniv, han ifølge politiet brugte til at frarøve ekshustruen og datteren livet.

Da lægehjælpen ankom til hotellet, stod det klart, at deres liv ikke kunne reddes.

Efterfølgende skal den 53-årige mand være flygtet fra stedet for senere selv at kontakte tyrkisk politi med ønsket om at overgive sig.

Han er derfor nu i politiets varetægt, beskriver de tyrkiske medier.

I forlængelse af drabene delte den 53-årige mand en række opslag på sociale medier. Opslag, som B.T. har set.

Her beskrev han et dårligt forhold til kvinden, fra hvem han var blevet separeret for tre år siden.

»Se mig ikke som et monster. De efterlod mig intet andet valg. Jeg er ikke en morderisk person, der vil skade sin datter. Men jeg kunne ikke lade hende være i en æreløs verden uden hendes mor og far. Hvad skulle der blive af hende i en verden fyldt med uærlige mennesker?« skrev han blandt andet i opslaget.

Ifølge B.T.s oplysninger havde både kvinden og pigen adresse i Roskilde. Det samme har den 53-årige mand, der nu sidder fængslet i Tyrkiet.

Familien er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

