Trusler, vold og seksuelle overgreb.

Det er, hvad børn ned til seks år er blevet udsat for af andre elever på Borup Skole i Køge.

Det skriver Sjællandske Nyheder og TV 2.

Den alvorlige sag startede ifølge medierne, da skolen i sidste uge havde fået indført såkaldte 'tissemakkere' i skolen. Det lød, at det var for at sikre, at der ikke blev smurt lort og tis på væggene.

Men tissemakkerne skulle sikre meget mere end det. Der havde nemlig været så grænseoverskridende en adfærd mellem børnene, at de nu ikke måtte færdes uden opsyn.

Ifølge TV 2 er en niårig elev blevet udsat for voldtægt af en jævnaldrende elev i mere end et år, ligesom den grænseoverskridende adfærd også handler om trusler med kniv, vold med et jernrør og andre seksuelle overgreb.

Flere forældre er i chok og er bange for at sende deres børn i skole, ligesom de mener, at skolens håndtering af situationen er under al kritik og deres bekymringer ikke bliver taget alvorligt.

Børnene, der står bag overgrebene, går nemlig stadig på Borup Skole ifølge TV 2.

I et svar lyder kritikken blandt andet fra Lars Nedergaard, der er skole- og dagtilbudschef i Køge Kommune:

»Ledelse og medarbejdere på skolen er i samarbejde med Familiecentret i fuld gang med at gøre alt, hvad de kan for at støtte de berørte børn og familier. Det er et stort arbejde, som jeg oplever, at skolen løfter rigtig flot.«