En dansk mand vil tilstå involvering i dobbeltdrab i Malta i 2020, skriver maltesiske medier.

En dansk mand vil i Malta tilstå at have været involveret i drabet på to mænd på øen tilbage i august 2020.

Det skriver de maltesiske medier Malta Today og Times of Malta.

Som en del af tilståelsen, der ifølge medierne endnu ikke er formelt behandlet af retsvæsenet, accepterer danskeren en fængselsstraf på 40 år, lyder det.

Danskeren er en af tre mænd, der er anklaget for dobbeltdrabet, som fandt sted i byen Sliema.

Her blev Christian Pandolfino og Ivor Maciejowski skud i deres hjem, i forbindelse med hvad der menes at have været et indbrud.

Christian Pandolfino blev skudt fem gange i overkroppen og nakken, mens Ivor Maciejowski blev skudt én gang i ansigtet.

Den danske mand flygtede efterfølgende, men blev anholdt i Spanien ti dage senere. De to andre mænd, der er anklaget i sagen, er fra Albanien og Serbien.

Ifølge de maltesiske medier ventes danskerens tilståelse at blive formelt behandlet i retten inden længe, formentlig ved et retsmøde i næste uge.

