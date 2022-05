To danske mænds cykeltur i det nordlige Irak er endt på den mest tragiske måde.

Ifølge flere kurdiske medier blev den ene af mændene ramt af en vejsidebombe, da han var ude og cykle.

Udenrigsministeriet har bekræftet over for B.T., at en dansk mand er død i det nordlige Irak.

Dødsfaldet har siden sent torsdag aften været omtalt af lokale medier i det nordlige Irak.

Forfatter og journalist Deniz Serinci forstår kurdisk og har gennemgået, hvad lokale medier har skrevet.

»Der står, at to danske mandlige cyklister, ankommer til Iraks Kurdistan Region (KRI) via Serzêr-grænseovergangen fra Hakkari-provinsen i tyrkisk Kurdistan. De får sig en frokost og har til formål at cykle til hovedstaden,« fortæller han.

Men i starten af cykelturen opstår de første problemer.

»På grund af problemer med GPSen farer de vild omkring kl. 13 og ankommer til en ikkeasfalteret vej, tæt på landsbyen Barûx i Kanî Masî – et område i KRI, hvor der har været mange sammenstød mellem tyrkisk militær og PKK,« siger Deniz Serinci og tilføjer:

»Det er en vej, som de lokale har undgået i årevis, fordi den er berygtet for sine miner. Jeg selv og min taxachauffør undgår den også altid.«

Og der er tydeligvis en grund til, at de lokale undgår den ikkeasfalterede vej.

»En af cyklerne rammer en vejsidebombe. Den anden cyklist tilkalder hjælp cirka kl. 16. Kurdiske ambulancer og soldater ankommer og danskeren er hårdt såret – især i maveregionen,« siger Deniz Serinci.

Ifølge det lokale hospital dør den hårdt ramte cyklist af sine kvæstelser, oplyser de kurdiske medier.