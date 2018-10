Anna Britta Troelsgaard Nielsen er gået under jorden, efter det er kommet frem, at hun angiveligt har begået underslæb hos Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Men nu skriver DR og TV 2, at hun er set i den sydafrikanske by Durban af flere lokale, som de har vist billeder af den efterlyste kvinde.

»Jeg så hende for omkring to uger siden. Jeg er helt sikker på, at det var hende,« siger parkeringsvagten Richardo Mayongo til DR.

Han fortæller, at danskeren parkerede for derefter at hente mad hos en kinesisk restaurant.

Ansatte hos den kinesiske restaurant mener også, at de har set Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

Butikschef Abdallah Fazili er også overbevist, om at han har betjent danskeren - senest for en måned siden.

»Jeg kan genkende det ansigt. Jeg har set hende flere gange,« siger han til TV 2.

Også den unavngivne mand, der er sigtet for hæleri i sagen, er ifølge flere vidner set i Durban - senest fredag i denne uge.

Ifølge en person, der angiveligt kender den mistænkte, har manden selv sagt, at Anna Britte Troelsgaard Nielsen var i Durban for to uger siden.

Begge medier har forsøgt at få en kommentar fra Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som ikke ønsker ikke at kommentere deres oplysninger.

SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, har dog tidligere oplyst, at det har en god idé om, hvor hun befinder sig.