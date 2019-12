Efter fire år er den hovedmistænkte i danmarkshistoriens største svindelsag afhørt af Bagmandspolitiet.

Efter fire års efterforskning er manden, der mistænkes for at være hjernen bag danmarkshistoriens største svindelsag, blevet afhørt af Bagmandspolitiet.

Afhøringen af den britiske statsborger med bopæl i Dubai, Sanjay Shah, har været holdt hemmelig.

Men nu oplyser Politiken og TV2, at Sanjay Shah blev afhørt over tre dage i september i residensen for Danmarks ambassadør i Abu Dhabi.

Samme sted blev Sanjay Shahs hustru, Usha, afhørt over en halv dag.

Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet, vil over for de to medier hverken be- eller afkræfte, at afhøringen har fundet sted.

Afhøringen skete efter, at Folketinget for mere end et år siden bad justitsministeren redegøre for, hvorfor Bagmandspolitiet intet foretog sig over for den hovedmistænkte, som i fuld offentlighed levede et luksusliv med sin familie i Dubai.

Sanjay Shah blev af både Skattestyrelsen og Bagmandspolitiet i Danmark allerede i 2015 udpeget som hovedmanden i den formodede svindel med udbytteskat, der fra 2012 til 2015 kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

Shah har fra begyndelsen erkendt, at hans Solo-selskaber medvirkede til at hente mere end otte milliarder kroner ud af Danmark i den forbindelse.

Men han har også hævdet, at alt var lovligt, og har stillet sig til rådighed for at lade sig afhøre af dansk politi.

Det ønske fremsatte Bagmandspolitiet, ifølge Politikens og TV2s oplysninger, først efter fire års efterforskning af sagen, nemlig i begyndelsen af september i år, og afhøringen begyndte blot tre uger senere.

Bagmandspolitiet mødte op med fire medarbejdere, blandt dem vicestatsadvokat Niels Vejby Hansen og specialanklager Marie Tullin.

Sanjay Shah havde sin danske forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann med, foruden den tyske advokat Kai Schaffelhuber, der er en del af det advokatteam, som forsvarer Shah i sager om formodet udbyttesvindel i blandt andet Storbritannien og Tyskland.

/ritzau/