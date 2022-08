Lyt til artiklen

En 81-årig dansk kvinde er blevet anholdt i Polens hovedstad Warszawa.

Det er hun i forbindelse med fundet af fem kilo heroin i hendes kuffert. Den danske kvinde rejste fra Afrika til Canada med transit i Polen.

Det skriver flere udenlandske medier herunder nyhedsbureauet AP.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, men det har for nuværende ikke været muligt.

Toldbetjente i Frederic Chopin lufthavn besluttede at tjekke kvindens bagage søndag, da hun var på transit, efter at have fået mistanke om hendes rejseplan og urolig adfærd.

Pakker med de fem kilo heroin blev opdaget under en falsk kuffertbund og har en værdi på 515.000 dollar.

Kvinden, der rejste fra Malawi og Kenya gennem Doha og Warszawa, nægtede ulovlighederne og sagde, at familiemedlemmer havde givet hende kufferten med gaver til slægtninge i Canada, ifølge Aleksandra Skrzyniarz, en talskvinde for anklagemyndighedens kontor i Warszawa.

Hun bliver nu tilbageholdt i tre måneder, mens anklagemyndigheden har åbnet en undersøgelse.

Ifølge polsk lov risikerer hun op til 15 års fængsel for ulovlig besiddelse af narkotika.

B.T. følger sagen.