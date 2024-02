Det er hårde økonomiske tider i mediebranchen – også uden for Danmarks grænser.

I USA har medieorganisationen BuzzFeed således varslet planer om at fyre 16 procent af de ansatte for blandt andet at styrke balancen i økonomien og betale af på gæld, skriver The Guardian.

Organisationen, der også ejer nyhedsmediet HuffPost, forventer at spare 23 millioner dollar årligt på fyringerne.

BuzzFeed har netop solgt mediet Complex for 108,6 millioner dollar, svarende til knap 750 millioner danske kroner.

I en pressemeddelelse udtaler CEO Jonah Peretti:

»Salget repræsenterer et vigtigt strategisk skridt for BuzzFeed, Inc, der tilpasser forretningen til at være mere profitabel, smidig og innovativ.«

Organisationen råder fortsat over flere velkendte mediebrands fokuseret på mad: Tasty, Hot Ones og First We Feast.

Aktierne i BuzzFeed har været nedadgående, siden organisationen blev børsnoteret i 2021, skriver The Guardian.