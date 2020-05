En video giver angiveligt den norske rigmand Tom Hagen et alibi i det tidsrum, hvor hans hustru Anne-Elisabeth Hagen gav sit sidste livstegn fra sig.

Det norske medie VG oplyser, at videoen er en af årsagerne til, at Tom Hagen fredag eftermiddag blev løsladt.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. august 2018. Tom Hagen har forklaret, at han var på arbejde og kom hjem til et brev, hvor kidnappere krævede en løsesum udbetalt i kryptovalutaen monero.

Efter i 18 måneder at have efterforsket sagen som en kidnapningssag, blev Tom Hagen anholdt og sigtet for at have dræbt sin hustru.

VG skriver ikke, hvor de har deres oplysninger fra, men de hævder, at en videooptagelse giver Tom Hagen et alibi, som var medvirkende årsag til, at han blev løsladt fredag.

Videooptagelse viser angiveligt Tom Hagens bil, der kører ind på hans arbejdsplads, Futurum, den 31. oktober.

Ifølge VG placerer videooptagelsen Tom Hagens bil udenfor Futurum mellem klokken 09.10 og 09.15 på forsvindingsdagen.

Klokken 09.14 gav Anne-Elisabeth Hagen det sidste livstegn fra sig i form af en to minutter lang telefonsamtale med et familiemedlem.