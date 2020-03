En 24-årig mand blev fundet død i lejlighed i Søborg. Politiet undersøger, om der ligger en forbrydelse bag.

En ung mands død i Søborg natten til lørdag skyldes en forbrydelse, skriver Ekstra Bladet på baggrund af kilders udsagn.

Manden blev fundet død i en lejlighed på Tinghøjvej, og Københavns Vestegns Politi oplyste lørdag formiddag, at man undersøgte dødsfaldet som mistænkeligt.

Ifølge Ekstra Bladet lørdag døde den unge mand, efter at han havde været udsat for en forsætlig påkørsel.

Det lykkedes ham at komme op i lejligheden, hvorfra der blev ringet efter en ambulance, men da den nåede frem, var han død af sine kvæstelser.

Påkørslen kan angiveligt kobles til et skyderi fredag aften i Husum, skriver Ekstra Bladet. Her blev en mand i 20'erne ramt, men var uden for livsfare.

I en kortfattet pressemeddelelse lyder det fra Københavns Vestegns Politi lørdag eftermiddag, at den døde er en 24-årig mand, og at sagen efterforskes.

Politiet vil "ikke udelukke", at mandens død har forbindelse til sagen fra Husum. Politiet ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

Skyderiet i Husum fredag aften var i øvrigt den fjerde skudepisode i og omkring København på godt en uge.

Torsdag i sidste uge var der to skudepisoder forskellige steder på Frederiksberg.

Klokken 13.36 blev politiet alarmeret om skyderi på Eversvej, og klokken 21.16 blev der skudt på Vodroffsvej.

Begge steder blev der skudt gennem vinduer på beboelsesejendomme. Ingen personer blev ramt ved de to episoder.

Allerede dagen efter - fredag aften i sidste uge - blev en 36-årig udenlandsk mand et tilfældigt offer for et skyderi i Greve syd for København.

Han blev ramt af et skud i låret, men blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Tidligere har det lydt fra Københavns Politi, at man ikke kunne udelukke, at skudepisoderne på Frederiksberg og i Greve var banderelaterede.

/ritzau/