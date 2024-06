Miljøanalytikeren Benny Østerø, der i 'Den sorte svane' bliver kaldt 'tryllekunstneren', er blevet politianmeldt.

Det oplyser rådgivningsfirmaet A+ Miljø til TV 2.

I dokumentaren præsenteres 'tryllekunstneren' som en miljøanalytiker, der kan hjælpe med at fuske med byggeaffald.

»Benny, det er min ven. Ham der tryllekunstneren. Han har lavet den rapport her. Og der har han glemt at skrive, at der er PCB,« siger rockeren Fasar Abrar Raja i dokumentaren.

Det konkrete tilfælde handlede ifølge TV 2 om et nedrivningsprojekt med den gamle sprogskole på Lundemarksvej i Holbæk, hvor der i en miljørapport pludselig ikke længere var noget asbest i den pågældende bygning.

Det samme var tilfældet med det sundhedsskadelige PCB, der nu kun blev påvist i lidt maling.

Men der var fusket med miljørapporten, og på den måde kunne Fasar Abrar Raja ifølge TV 2 spare omkring 800.000 kroner.

Rockeren siger direkte i TV 2's dokumentar, at han fik hjælp af Benny Østerø og betalte ham for det.

Østerø og Raja har begge afvist, at udtalelserne i dokumentaren, som blev fanget på skjult kamera, har hold i virkeligheden.