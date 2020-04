Den hemmelige efterforskning af den nu mordsigtede Tom Hagen har stået på længe.

For allerede sidste sommer var norsk politi i færd med at efterforske milliardæren i forbindelse med drabet på hans hustru Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver det norske medie VG.

Ifølge mediet fik politiet her rettens tilladelse til at påbegynde den hemmelige efterforskning i form af overvågning og aflytning af Tom Hagens hjem, efter de havde modtaget informationer om, at at forholdet mellem Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen var turbulent.

Det skulle den nu forsvundne hustru ifølge VG havde fortalt flere andre personer.

Samtidig skulle politiet også have fundet tegn på, at Anne-Elisabeth Hagen ønskede at komme ud af ægteskabet, inden hun forsvandt.

Tom Hagen har i perioder selv indvilliget i, at hans telefon blev aflyttet, men det var primært på tidspunkter, hvor der skulle have været påstået kontakt med den gruppe af mennesker, som angiveligt havde bortført hans hustru og krævet løsepenge.

I november sidste år trak han imidlertid sit samtykke om aflytning tilbage. Begrundelsen var, at han ønskede mere privatliv.

Men det fik således ikke politiet til at stoppe, da man på daværende tidspunkt havde fået tilladelse til fuld aflytning og overvågning. Ifølge VG har norsk politiet overvåget Tom Hagen fra morgen til aften kun afbrudt af nætterne.

Det betyder også, at norsk politi har overvåget og efterforsket Tom Hagen samtidig med, at de på adskillige pressekonferencer ikke har ønsket at kommentere pressens spørgsmål om eventuelt mistænkte i sagen.

Ifølge VG har det været politiets klare overbevisning, at Tom Hagen ikke ønskede at samarbejde, hvis man valgte at afhøre ham. Derfor var det også blandt politiets argumenter, da de skulle overbevise en dommer om, at de skulle have tilladelse til at aflytte og overvåge Tom Hagen hemmeligt. En tilladelse, de i øvrigt skulle have fornyet hver anden uge.

Men selv om efterforskningen har været underlagt en stor fortrolighed, så har Tom Hagen haft ret til en advokat - en såkaldt skyggeadvokat. Han har ifølge VG haft til opgave at beskytte Tom Hagens retssikkerhed, mens efterforskningen har stået på, uden Tom Hagen selv har været bevidst om det.