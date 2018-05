Ifølge Politiken har Statsadvokaten rejst tiltalte mod en vicepolitiinspektør og en politikommissær.

To ledende politifolk tiltales for at have løjet i retten om forløbet i Tibetsagen, erfarer Politiken.

Anklagemyndigheden kan tirsdag ved middagstid dog ikke bekræfte tiltalen over for Ritzau.

Statsadvokaten har ifølge Politiken rejst tiltale mod Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé.

De to blev sigtet for i forbindelse med aktivisters retssag mod Københavns Politi i august 2013 at have løjet over for dommeren.

De har begge nægtet sig skyldige.

Både i 2012 og i 2013 begik Københavns Politi "klart ulovlige" indgreb på gaden. Det gik ud over folk, der ville vifte med tibetanske flag, og som ville ytre sig kritisk over for Kinas præsident.

Det fastslog Tibetkommissionen i en beretning i december.

/ritzau/