København. To personer er søndag i hemmelighed blevet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Det skriver Ekstra Bladet, der erfarer, at fængslingerne relaterer sig til en politiaktion lørdag, hvor politiet gennemførte ransagninger flere steder i København og omegn.

Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Grundlovsforhøret er foregået for såkaldt dobbeltlukkede døre, og det betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, hvad de to personer er fængslet for.

Det vides kun, at de to personer er blevet varetægtsfængslet i knap fire uger.

Ved aktionerne lørdag var politiet til stede ved en bolig på Frederikssundsvej i Husum samt på en adresse i Virum nord for København. Samtidig fandt en tredje aktion sted i Greve.

Det bekræftede politiet over for Ritzau lørdag. Vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard oplyste, at der var sammenhæng mellem de tre aktioner, men ønskede ikke at oplyse nærmere.

