Tidligere ansat på skole i Frederiksberg er tiltalt for voldtægt at etårigt barn, skriver TV2 Kosmopol.

En tidligere skoleansat er tiltalt for at have voldtaget et etårigt barn ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det viser et anklageskrift, som TV2 Kosmopol har fået aktindsigt i.

Desuden er vedkommende tiltalt for at have taget flere billeder og optaget video af afklædte børn. I flere tilfælde er det sket, uden at børnene har vidst det, skriver mediet.

- Det er en speciel sag på den måde, at den vedrører unge mennesker og børn. Når tiltalen har denne karakter, er det særligt, siger John Catre Nielsen, specialanklager i sagen, til TV2 Kosmopol.

Manden var i flere år ansat på en skole på Frederiksberg.

En forælder til en elev på skolen fortæller mediet, at forældrene i efteråret blev orienteret om sagen på et møde i skolen.

På mødet deltog skolens leder, en efterforsker fra Københavns Politi samt en repræsentant fra Frederiksberg Kommune.

TV2 Kosmopol har forsøgt at komme i kontakt med mandens advokat for at høre, hvordan han forholder sig til tiltalen. Det er ikke lykkedes.

De nærmere omstændigheder ved den angivelige voldtægt fremgår ikke af artiklen.

En ransagning af mandens computer og USB-stik viste ifølge politiet, at den tiltalte var i besiddelse af over 88.000 fotografier og 3700 videoer af seksuelt materiale af personer under 18 år, skriver mediet.

Syv af de forurettede børn er det lykkedes politiet at identificere, fremgår det af anklageskriftet.

TV2 Kosmopol skriver, at fem af børnene var mellem 9 og 11 år gamle, da de blev udsat for den blufærdighedskrænkende opførsel i den samme svømmehal på Frederiksberg.

Desuden omtaler anklageskriftet en række optagelser af afklædte drenge ved flere forskellige svømmehaller mellem 1. januar 2020 og 30 august 2023 i flere omklædnings- og baderum.

Den tiltalte, som er omfattet af navneforbud, har ifølge mediet siddet varetægtsfængslet siden efteråret.

Sagen, der kører for lukkede døre, ventes at komme for retten til foråret.

/ritzau/