Kommune oplyser, at en mand er blevet tiltalt i en sag, som handler om forhold begået under ansættelse.

En mand, som tidligere har været ansat på et plejehjem i Aarhus Kommune er blevet tiltalt i en sag om blandt andet forsøg på voldtægt og vold.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Aarhus Kommune har bekræftet over for avisen, at manden er tiltalt for en række forhold, som er begået under hans ansættelse hos kommunen.

Heidi Have, som er forvaltningschef hos Ældre og Omsorg, bekræfter i et skriftligt citat til Ritzau, at der er en sag mod en tidligere medarbejder:

- Der er tale om enkeltstående persons handlinger, som vi har politianmeldt og som der er nu er rejst tiltale mod. Det berører os alle dybt, og vi afventer rettens dom, siger hun.

Hun uddyber ikke, hvad den pågældende sag drejer sig om, men oplyser, at det er kommunen, som har politianmeldt sagen.

Ifølge Århus Stiftstidende skal Retten i Aarhus behandle sagen i næste uge.

Mediet skriver, at manden er tiltalt for forsøg på voldtægt, vold, andet seksuelt forhold end samleje, blufærdighedskrænkelse og tjenestemisbrug.

Det fremgår ikke, om samtlige forhold, som sagen handler om, har relation til mandens arbejde.

Århus Stiftstidende erfarer, at sagen drejer sig om hændelser på tre plejehjem.

Mediet skriver ikke nærmere, hvor de pågældende hændelser, som sagen drejer sig om, har fundet sted.

Men TV 2 Østjylland erfarer, at hændelserne på et af de tre plejehjem, drejer sig om vold. Det fremgår angiveligt af en orientering, som TV 2 Østjylland har set.

Både Århus Stiftstidende og TV 2 Østjylland har talt med mandens forsvarsadvokat Henrik Hougaard. Han oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

TV 2 Østjylland har fået bekræftet af advokaten, at den sag, som starter i næste uge, er identisk med den sag, som kommunen omtaler.

Begge medier skriver, at de pårørende er blevet orienteret om sagen.

Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer. Det oplyser politikredsen til Ritzau.

/ritzau/