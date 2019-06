Et tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom er blevet tiltalt for voldtægt.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Det er Berlingske, som erfarer, at en af de formodede gerningsmænd i forbindelse med anmeldelser af en række voldtægter og seksuelle krænkelser i undomspartiet nu tiltaes.

Den tiltalte er den første formodede voldtægtsmand, som tiltales i sagen, hvor en stribe kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom i februar måned i forbindelse med undomspartiets årsmøde fortalte om krænkelserne.

De episoder, som personen nu er tiltalt for, fandt sted i forbindelse med et arrangement i ungdomspartiet mellem 24. og 25. januar 2015.

Da de formodede overgrebe fandt sted i 2015 var den netop valgte formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, formand for ungdomspartiet.

Han fortæller til Berlingske, at han er ærgerlig over, at ingen dengang hev fat i ham og fortalte om overgrebene.

»Jeg kan stadig den dag i dag være forbløffet over, at der ikke var nogen, der kom til mig. Hvis jeg som landsformand havde haft kendskab til episoden, havde jeg kylet folk ud på stedet, og helt klart også opfordret til en politianmeldelse – hvis jeg ikke selv havde stået for den.«

I alt er der tale om syv kvinder, der gennem vidnesbyrd, som blev delt ud til LAU's årsmøde tidligere på året, har fortalt om overgrebene.

I dem blev det blandt andet beskrevet, at det i flere tilfælde var ledende og ældre medlemmer af ungdomspartiet, som havde stået bag krænkelserne.

Efter kvindernes vidnesbyrd blev delt til årsmødet måtte den daværende formand forlade sin post.

Umiddelbart er der ikke flere tiltaler på vej, erfarer Berlingske.