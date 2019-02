Lidt uden for Stockholm i Solna Tingsrätt sidder en svensk blogger og influencer tiltalt for drab på sin ekskæreste.

Som tillæg til drabet, er han også tiltalt for drabsforsøg, frihedsberøvelse, æreskrænkelse, overfald, chikane og mishandling af kvinden.

Anklagen går desuden på, at den svenske influencer forgiftede kæresten med en høj dosis af det smertestillende medicin Tramadol og lade hende bedøvet i badekaret, så hun druknede.

Kvinden blev først fundet i sin lejlighed i Solna i april 2018. Og politiet, som havde reageret på kærestens opkald til alarmcentralen, konkluderede i første omgang, at der var tale om et selvmord. Det skriver den norske avis, Dagbladet.

Kæresten, som et velkendt ansigt i den svenske blogger- og influencer-branche med tusindvis af følgere, skulle også på sociale medier have udtrykt sin sorg over tabet.

Angiveligt for at få et overlagt drab til at ligne et selvmord.

Ifølge tiltalen skal manden i månederne før drabet have truet, pisket og skåret i sin ekskæreste med kniv gentagende gange. Den tiltalte blogger skulle også have truet med at halshugge kæresten, hvis hun valgte at forlade ham.

Der er endnu ikke fældet dom i sagen, og den tiltalte erkender sig i skyldig i nogen af de fremsatte tiltalepunkter.