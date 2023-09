Nu kommer der nye detaljer frem om den tidligere ansatte på Søholmskolen i Rudersdal Kommune, der er sigtet for voldtægt af en pige.

TV 2 skriver, at han ifølge sigtelsen skal have sagt til pigen, at hun ikke måtte fortælle om overgrebet.

Hvis hun fortalte om det, ville han ifølge sigtelsen såre hendes familie eller sørge for, at hun blev voldtaget igen.

Manden på 27 år har været til grundlovsforhør 14. september, hvor han nægtede sig skyldig i voldtægt, skriver Sjællandske Medier.

Han blev her varetægtsfængslet i to uger.

Nordsjællands Politi bekræfter over for TV 2, at en mand er sigtet for at have begået voldtægt mod en mindreårig skoleelev og efterfølgende at have truet hende til ikke at sige noget til nogen.

»Det er en anmeldelse, som Nordsjællands Politi tager meget alvorligt, og derfor har vi indledt en grundig efterforskning,« siger Kasper Guldager, der er politikommissær hos Nordsjællands Politi, til TV 2.

Hverken Rudersdal Kommune eller Nordsjællands Politi kan her sidst på eftermiddagen fredag bekræfte over for B.T., hvad der står i sigtelsen.

