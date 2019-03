Mand sigtet for tre drab er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, skriver Ekstra Bladet.

En 26-årig mand, som er sigtet for drab på tre ældre i et boligkompleks på Østerbro, er tidligere dømt for voldtægt og drabsforsøg.

Det skriver Ekstra Bladet lørdag.

Ifølge mediet har han tidligere fået én lang straf for voldtægt af en ung pige samt drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle.

Ekstra Bladet skriver, at han siden dommen har skiftet navn.

I den nye sag er han underlagt navneforbud, hvorfor mediet ikke beskriver de tidligere sager i yderligere detaljer.

Den 26-åriges forsvarer, Mie Sønder Koch, ønsker ikke at kommentere sin klients tidligere dom over for Ekstra Bladet.

I sagen i boligkomplekset på Vangehusvej på Østerbro blev manden ved et grundlovsforhør for lukkede døre søndag varetægtsfængslet i knap fire uger.

Den 26-årige, som stammer fra Østafrika, nægtede sig skyldig.

I første omgang blev han sigtet for ét drab, men fredag blev han sigtet for yderligere to.

Ofrene er henholdsvis 80, 81 og 83 år.

Den 83-årige kvinde døde 7. februar, og den 80-årige mand døde 2. marts. Den 81-årige kvinde blev fundet død i sin lejlighed sidste weekend.

Politiet mener, at den 26-årige fik adgang til den 81-årige kvindes lejlighed og dræbte hende dér, efter at han havde franarret hende en nøgle.

Derefter forlod han angiveligt lejligheden med to betalingskort, som han efterfølgende foretog flere køb med. Det samme er sket i yderligere et tilfælde, mener politiet.

Et af ofrene er tilsyneladende blevet dræbt ved kvælning, mens der ikke er oplysninger om de andres dødsårsag.

I alt undersøger politiet seks dødsfald i boligkomplekset, hvoraf der altså er rejst sigtelse i de tre.

Ét dødsfald kan med sikkerhed afskrives som en naturlig død. To andre skal undersøges til bunds.

Men ifølge politiet tyder det ikke på, at der er tale om drab.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvad der har ført til anholdelsen af den 26-årige.

