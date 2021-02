En mand sigtes for at have dræbt en kvinde og parteret liget i fredags. Ifølge Ekstra Bladet er han før dømt.

En 51-årig mand har for anden gang erkendt at have slået ihjel.

For manden, der er sigtet for at have dræbt og parteret sin tidligere samlever i Malling i fredags, er tidligere dømt for drab.

Det skriver Ekstra Bladet, efter at flere kilder har bekræftet det over for avisen. Samtidig fremgår det af Ekstra Bladet og Aarhus Stiftstidendes omtale af sagen fra dengang, skriver avisen.

Ifølge Ekstra Bladet slog den 51-årige første gang ihjel i november 1995, hvor han dræbte en 20-årig kvinde med en kniv. Det fik han ifølge avisen ti års fængsel for i en tilståelsessag.

Den 51-årige mand er nu igen i en drabssag. Han blev anholdt tirsdag morgen, efter at han havde meldt sin tidligere samlever, en 43-årig kvinde fra Malling, savnet.

Tirsdag aften og natten til onsdag fokuserede politiet sin søgen efter kvinden mod hendes hus i Vejlgårdsparken i Malling. Her fandt politiet flere ligdele, som var forsøgt skjult.

Politiet mener, at det er den 43-årige kvindes ligdele, men retsmedicinske undersøgelser skal slå det endeligt fast.

Ifølge Ekstra Bladet er den 51-årige sigtet for at have kvalt den 43-årige kvinde, parteret liget med en sav og gemt ligdele i huset, mens andre dele blev gravet ned i haven. Det skal være sket fredag morgen eller formiddag.

Onsdag blev den 51-årige så fremstillet i et grundlovsforhør, og her erkendte han drab. Ved retsmødet besluttede dommeren, at han foreløbigt skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Der var lukkede døre ved retsmødet onsdag. Derfor var det ikke muligt at høre mandens forklaring.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi fortalte onsdag, at det var nogle omstændigheder omkring mandens anmeldelse af kvindens forsvinden, som gjorde, at politiet tidligt skred til anholdelse.

Michael Kjeldgaard har dog afvist at svare på, hvad et eventuelt motiv kan være.

- Vi har flere teser i forhold til, hvad motivet kan være. Det er for tidligt at sige noget om motivet, sagde han onsdag.

Politiet oplyste i efterlysningen af kvinden tirsdag, at hendes arbejdsgiver lørdag fik en sms fra hendes telefon, hvor hun meldte sig syg. Ifølge politiet blev hun dog allerede dræbt fredag

/ritzau/