Ifølge Folketidende oplyser en politikommissær, at man frygter, at der er begået et drab nær Holeby.

Holeby. Politiet har fredag eftermiddag afspærret en ejendom på det sydlige Lolland, da man frygter, at der er sket et drab.

Det skriver Folketidende.

Ifølge mediet oplyser politikommissær Marianne Roed, at man frygter, at der er tale om et drab.

Den afspærrede ejendom ligger i et område ved Nøbøllevej lidt uden for Holeby.

Politiet har ifølge mediet ikke flere oplysninger fredag eftermiddag.

/ritzau/