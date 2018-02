En af Kim Walls veninder sendte breve til Peter Madsen i fængslet for at få svar på, hvad der skete i ubåden. Et par måneder efter fik hun efter sigende tre breve tilbage, som viste sig at være fra Peter Madsen. Det fremgår af en artikel bragt i det amerikanske magasin Wired.

Peter Madsen har sendt breve fra Vestre Fængsel til en af Kim Walls veninder. Sådan lyder det i en artikel skrevet af Kim Walls veninde May Jeong publiceret i det amerikanske magasin Wired. Jeong er også freelance journalist, og de to kender hinanden gennem arbejde.

Jeong skriver i artiklen, at hun har haft behov for at vide, hvad der skete med Kim Wall og derfor ihærdigt begyndte at undersøge sagen selv. Hun skriver, at hun i oktober skrev to breve til Peter Madsen i fængslet. I brevene beskrev hun, hvem hun var, hendes forhold til Kim Wall og hendes sorg over at have mistet hende. Hun bad desuden også Peter Madsen om at fortælle hende, hvad der var sket.

En eftermiddag i januar modtog Jeong en kuvert uden afsender, men med dansk frimærke på. Det gik op for hende, da hun støder på ordet »ubåd« i teksten, at brevet var fra Peter Madsen.

»Jeg husker, at jeg sagde til mig selv, at jeg skulle blive ved med at trække vejret, mens jeg forsøgte at folde papiret sammen tilbage i kuverten. Det lykkedes jeg ikke med. Kuverten var lille og tynd og revet i stykker i mine hænder,« skriver Jeong.



Har set 'Terminator 2' i fængslet

Ifølge artiklen beskriver Peter Madsen i brevene kedsomheden i fængslet. Han har kun få besøgende og har enkelte aktiviteter ved siden af at skrive. Han fortæller, at han har set »Terminator 2«, mens han har siddet inde, og identificerer sig med Linda Hamiltons karakter i filmen.



Derudover nævner han også Kim Wall. Han fortæller, at han tænker på hende hver dag, og at han på en måde kan mærke hendes ånd, og at Jeong er velkommen på besøg.

»Han spurgte mig: 'Hvad er du? Én, der forsøger at forstå? En terminator, der er kommet for at opsige mig? Uden undtagelse, hvad end du er, er du velkommen. Jeg er kun din.' Han afsluttede et af brevene med at sige: 'Jeg vil forsøge at få dette brev ud til dig hurtigst muligt og håber, at du vil holde kontakt, som tingene bliver nemmere'.«

I artiklen skriver Jeong også, at hun inden havde ledt efter en kvinde - en af Peter Madsens veninder, som han også havde et seksuelt forhold til. Da Jeong besøger hende, skriver hun, at veninden var enormt sur på Peter Madsen og følte sig skyldig i, hvad der var sket. Veninden fortæller, ifølge Jeong, at hun havde søgt efter spor, der kunne forklare tragedien. Hun havde set og talt med Peter Madsen næsten hver dag op til Kim Walls død. Og her var der specielt én samtale med Peter Madsen, som havde fyldt i hendes hoved.

Veninden viser Jeong en tråd i iMessage, som hun har haft med Peter Madsen nogle dage før, Kim Wall gik ombord på ubåden. Veninden havde været i gang med et videoprojekt, som hun var gået i stå med og havde derfor bedt Peter Madsen om at motivere hende med en trussel. Samtalen var begyndt som en almindelig sexsamtale, men var pludselig eskaleret. Jeong skriver i artiklen, at veninden havde oversat samtalen for hende således:

»Han siger, at han har planer om et mord i ubåden. Jeg siger, at jeg ikke er bange, og at han skal være mere truende. Han fortæller om de værktøjer, han vil bruge til at udføre drabet, og jeg siger, at det stadig ikke er truende nok. Så siger han, at han vil invitere en veninde ombord på ubåden, hvor de pludselig skulle ændre stemningen og begynde at skære hende op.«

Peter Madsens veninde skænkede på daværende tidspunkt ikke samtalen nogen tanker og tog det ikke seriøst. Hun responderede på samtalen ved at sende en video med heste. Hun fortæller til sidst, at politiet også er i besiddelse af samtalen.

Jeong skriver som afslutning i artiklen, at det stadig ikke er gået op for hende, at Kim Wall er død.

»Jeg håber stadig på en mindre tragedie: At hun er blevet kidnappet, men snart vil blive reddet. Eller at hun er kommet til skade, men er i bedring et sted. Eller at hun er forsvundet, men vil blive fundet. Jeg håber på liv. Jeg håber på en anden historie.«

Retssagen mod Peter Madsen begynder efter planen den 8. marts 2018. Han tiltales blandt andet for drab, usømmelig omgang med lig og andet seksuelt forhold end samleje mod den kvindelige svenske journalist Kim Wall.