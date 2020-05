Norsk politi havde flere personer i kikkerten den dag, de anholdte rigmanden Tom Hagen for drab. Det skriver den norske avis, Aftonposten.

Ifølge avisen overvejede politiet at anholde mindst to andre personer den samme dag, hvor Tom Hagen blev pågrebet, skriver mediet.

Aftenposten oplyser ikke, hvor de har oplysningen fra, men henviser blot til kilder tæt på efterforskningen.

Tom Hagens hustru, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, har været meldt savnet siden 31. oktober 2018.

Den norske rigmand og investor Tom Hagenblev 28. april 2020 anholdt og sigtet for mord eller medskyldighed i mord på sin hustru Anne-Elisabeth Hagen, der har været savnet siden oktober 2018. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Den norske rigmand og investor Tom Hagenblev 28. april 2020 anholdt og sigtet for mord eller medskyldighed i mord på sin hustru Anne-Elisabeth Hagen, der har været savnet siden oktober 2018. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Tom Hagen har hele vejen igennem fortalt politiet, at hustruen er blevet kidnappet, og at kidnapperne krævede en løsesum udbetalt elektronisk via kryptovaluta.

Sagen tog imidlertid en drejning, da Tom Hagen blev anholdt tirsdag den 28. april 2020. Anholdelsen skete under stor dramatik, mens Tom Hagen var på vej til arbejde i sin bil.

Dagbladet har tidligere citeret anonyme politikilder, som siger, at formålet med den dramatiske anholdelse, kan have været at sende et signal til eventuelle medgerningsmænd.

Politiet har meldt ud, at de anser det for sandsynligt, at Tom Hagen har haft nogen til at hjælpe ham med at slå Anna-Elisabeth ihjel og bortskaffe liget.

Lørenskog 20.05.2020. Tirsdag - en uge efter anholdelsen af Tom Hagen - er politiet stadig i gang med at ransage hans bolig. Foto: Terje Pedersen Vis mere Lørenskog 20.05.2020. Tirsdag - en uge efter anholdelsen af Tom Hagen - er politiet stadig i gang med at ransage hans bolig. Foto: Terje Pedersen

Kort efter anholdelsen af Tom Hagen udtalte politiadvokat Åse Kjustad Eriksson til VG, at politiet ikke udelukker, at der kan være 'flere anholdelser på vej'.

»Vi er også interesseret i at vide, om der er andre involverede,« sagde hun.

Tommy Brøske, der er leder af efterforskningen, har udtalt, at der er flere ting i efterforskningen, der peger på, at Tom Hagen ikke var alene om den formodede planlægning og udførelse af Anna-Elisabeths forsvinden.

Politiet ser angiveligt spor af planlægning tilbage til sommeren 2018, og i det efterfølgende forløb er der også ting i efterforskningen, der peger på, at der er medgerningsmænd i sagen.

Efter Anna-Elisabeth forsvandt, var der efterladt et brev i parrets hjem, hvor Tom Hagen blev afkrævet ni millioner euro udbetalt i kryptovalutaen monero.

Efterfølgende har millionæren angiveligt foretaget flere overførsler til de påståede kidnappere, og disse overførsler er blandt andet noget, politiet nu gransker.

Tom Hagen nægter sig skyldig. Hans advokat Svein Holden har fortalt, at han ikke kan stå bag drabet, eftersom han ikke har de tekniske kompetencer til at lave et snydenummer med kryptovaluta.

»Når det kommer til hans digitale kompetencer, er der ingen tvivl om, at han er af den gamle skole. Han har en god gammeldags Nokia, ikke en smartphone. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke gav nogen mening at sende ham sms'er, for dem kan han ikke klare,« siger har Svein Holden udtalt til tv-stationen NRK.

Tom Hagens advokat Svein Holden afviser, at Tom Hagen kan stå bag mordet på sin hustru, da han mangler de digitale kompetencer til at fuske med kryptovaluta. Foto: Terje Pedersen Vis mere Tom Hagens advokat Svein Holden afviser, at Tom Hagen kan stå bag mordet på sin hustru, da han mangler de digitale kompetencer til at fuske med kryptovaluta. Foto: Terje Pedersen

Tom Hagen blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør, hvor politiet lagde deres bevismateriale frem bag lukkede døre.

Materialet var så hemmeligt, at Tom Hagen blev ført ud af retslokalet, mens centrale dele blev fremlagt. En del af begrundelsen for at varetægtsfængsle rigmanden var, at der var omstændigheder i sagen som pegede i retning af 'professionalisme'.

Politiet ønsker ikke officielt at kommentere, hvorvidt de har konkrete mistænkte medgerningsmænd.

»Vi står fast ved det, vi har sagt tidligere, at det ikke er usandsynligt, at det er flere involverede, og vi kan ikke udelukke flere anholdelser,« siger politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til Aftenposten.