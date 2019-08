Manden til den kvinde, der blev dræbt i Malmø mandag, blev i første omgang jagtet af morderne. I armene havde han sin baby, indtil han snublede.

Politiet i Malmø jagter fortsat mindst to gerningsmænd, der menes at stå bag det brutale drab på en kvinde i 30'erne. En 19-årig mand er allerede anholdt.

Det skriver den svenske avis Kvallposten, der har talt med flere personer, som overværede drabet på den unge mor.

Vidnerne fortæller blandt andet, at faderen til barnet trådte ud af en port på Sergels Vej i Malmø, da han opdagede to mænd stå på fortovet i nærheden. Han reagerede straks og begyndte at løbe fra stedet, mens han havde sin to måneder gamle baby i armene.

Ifølge vidnerne løb mændene efter manden, mens de affyrede mindst tre skud mod ham.

På et tidspunkt snublede manden og tabte i den forbindelse sin lille baby. Manden kom ifølge Kvällposten hurtigt på benene igen og løb videre uden sit barn, som moderen efterfølgende løb hen og tog op i sin favn.

Få sekunder senere fangede mændene den unge kvinde, skød og dræbte hende - mens hun havde sin baby i armene.

»En ren henrettelse,« siger et vidne til avisen.

Kvällposten har været i kontakt med politiet i Malmø og forelagt dem de vidnesbyrdene, men politiet ønsker ikke at kommentere hverken antallet af gerningsmænd eller mulige scenarier.

De to gerningsmænd stak efterfølgende af fra stedet i en hvid Mercedes-Benz sammen med en tredje mand. Kort tid efter blev bilen fundet udbrændt ikke langt fra gerningsstedet. Mændene bliver af vidner beskrevet som værende »unge og almindelige«.

Den 19-årige mand, der er anholdt i sagen, var registreret som ejer af bilen. Han kontaktede selv politiet, men nægter sig skyldig.

Politiet i Malmø arbejder ifølge Kvällposten ud fra en teori om, at morderne gik målrettet efter kvindens mand, og at de havde holdt øje med ham i længere tid.

Manden har en kriminel fortid i både Danmark og Sverige, og han er tidligere idømt otte et halvt års fængsel for blandt andet groft røveri.

Hverken manden eller spædbarnet kom noget til under det brutale angreb.