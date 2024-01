En mand i slutningen af teenageårene er sigtet for at have dræbt sin mor og stedfar i den norske kommune Indre Salten i Nordland.

Derudover er han sigtet for at have såret et barn. Efter forbrydelsen tog han livet af sig selv.

Det skriver det norske medie Dagbladet. Politiet har bekræftet over for mediet, at der er en familiær relation mellem de tre døde.

De har ikke ønsket at kommentere Dagbladets oplysninger om at det skulle være manden i slutningen af teenageårene, der er sigtet for forbrydelsen.

De tre personer blev fundet døde i familiens hus klokken halv seks nytårsdag.

Der havde været en nytårsfest i huset. I løbet af dagen har politiet afhørt de gæster, der var med til festen.

Politiet ankom til stedet klokken fem om morgenen efter at have modtaget anmeldelser om et knivstikkeri i huset.

Da politiet ankom var der, udover de tre døde, to børn i huset. Det ene barn var såret og blev bragt til hospitalet i en lægehelikopter. Barnet er nu uden for livsfare, lyder det.

Til Dagbladet fortæller en nabo til familien, at hun har kendt dem i mange år, og at der aldrig har været noget usædvanligt ved familien.