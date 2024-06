Det ville være synd at sige, at Nicolai Dyhr tager sig godt ud i TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane'.

Her ser man blandt andet topadvokaten give bandeveteran Tamer Kibar rådgivning, som eksperter til flere medier siden har kaldt ulovlig.

Nu har selv valgt at trække sig som kurator i mere end 20 konkurssager.

Det skriver TV 2.

Mediet har spurgt skifteretterne i Danmark og har fået svar fra dem i Odense, Roskilde og Nykøbing Falster.

Der lyder svaret, at man har fået en melding fra Nicolai Dyhr om, at han trækker sig som kurator.

Nicolai Dyhr har krævet at blive klippet ud af dokumentaren eller alternativt få sit ansigt sløret. Det krav blev afvist i Retten i Odense i fredags.

Som følge af dokumentaren er han ligeledes blevet fyret fra sin stilling som partner i advokathuset Horten.

Dyhr har i den forbindelse sagt til TV 2, at alt er gået efter bogen i de konkursboer, han har behandlet for svindleren Martin Malm, som TV 2 sætter ham i forbindelse med i dokumentaren.

Hans udtalelser på de skjulte optagelser har han ytret for at skabe tillid og lokke sine 'ofre' til at lade ham være kurator, forklarer han til mediet.

Advokatsamfundet, der fører tilsyn med alle advokater i Danmark, har besluttet at iværksætte en undersøgelse af Nicolai Dyhr og advokaten Lise Roulund, der også er med i dokumentaren.

»Advokater skal under ingen omstændigheder være nyttige håndlangere for banders og kriminelles ulovlige aktiviteter,« siger Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådet (Advokatsamfundets bestyrelse, red.) i en pressemeddelelse.