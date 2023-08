Flere kvinder er i løbet af sommeren blevet trængt op i en krog og er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på nogle af Københavns metrostationer.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Mediet har talt med flere navngivne kilder, der har fortalt om ubehagelige oplevelser.

Særligt på Vanløse Station har den været gal.

Om kvindernes utryghed siger Eva Lind, der er chef for kunder og drift hos Metroselskabet, til KøbenhavnLIV:

»Vi vægter vores passagerers tryghed meget højt i metroen. Selvom metroen er et førerløst system, er det ikke et system uden mennesker. Alle stationer og tog er videoovervåget og følges via metroens kontrolrum, der er bemandet døgnet rundt.«

Hun fremhæver også, at der er metrostewards på alle strækninger. De kan hurtigt være fremme.

Og så er der i alle tog og på alle stationer gule opkaldspunkter, hvor man kan komme i kontakt med metroens kontrolrum.

I Metroselskabets egen undersøgelse om tryghed viser de seneste tal fra andet kvartal i 2023, at 95 procent af passagererne er trygge eller meget trygge, når de benytter sig af transportformen.