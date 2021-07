RB PLUS Fængselsbetjent skudt af maskeret mand- - ARKIVFOTO af Statsfængslet i Nyborg- - Se RB 13-07-2016 05:16. Maskeret person skyder fængselsbetjent flere gange i benet. Betjentens tilstand er stabil efter overfald uden for Nyborg Fængsel. Ingen er anholdt for episoden. En fængselsbetjent blev tirsdag aften skudt flere gange i benet foran Nyborg Fængsel. Det oplyser Fyns Politi. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2016) Foto: CLAUS FISKER