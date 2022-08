Lyt til artiklen

Et ganske ubehageligt drama udspillede sig for en mor og hendes barn fredag aften i Aalborg.

Det skriver det nordjyske medie Min by Aalborg.

Et forælderpar kom kørende med deres barn i bilen ved Kvickly i Vestbyen, da de pludselig blev angrebet af to mænd.

Mændene forsøgte at rive moren og barnet ud af bilen, skriver mediet.

Bilen kørte, imens de to mænd forsøgte at få kvinden og barnet ud af bilen.

Et øjenvidne beskriver, at den ene af de to mænd hang på siden af bilen, før han faldt af.

I området, der nu er afspærret, er politiet talstærkt til stede her til aften.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har ikke været muligt.