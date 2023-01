Lyt til artiklen

Da Tom Hagen i 2020 blev løsladt for drabet på sin kone, efterforskede politiet ham stadig for mordet – men med hemmelige metoder.

Det kan den norske avis VG fortælle på baggrund af hinanden uafhængige kilder.

Politiet valgte at udstyre Tom Hagens bil med en GPS-sender, ligesom de også har udført hemmelige ransagninger og aflyttet telefoner. Ifølge VG har Hagen samarbejdet med politiet, hver gang de har bedt om adgang til hans konti eller andre personlige sager.

For eksempel har Tom Hagen udleveret håndskrevne noter og dagbøger.

Tom Hagen er i skrivende stund stadig sigtet for mordet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, hvorfor politiet er meget tilbageholdende med oplysninger til pressen.

»Som bekendt er Tom Hagen stadig sigtet i sagen. Af hensyn til den videre efterforskningen ønsker vi ikke at kommentere på, hvilke efterforskningsmæssige greb, vi har brugt. Det er information, som vi måske vil kommentere senere i forløbet,« siger politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Det var 31. oktober 2018, at milliardærfruen forsvandt fra sin bopæl, og siden har det norske politi forsøgt at besvare ét grundlæggende spørgsmål:

Hvad skete der med Anne-Elisabeth Hagen?

Sidenhen har politiet efterforsket intensivt og blandt andet efterforsket et kryptospor.

Tom Hagen har under hele processen fastholdt sin uskyld. Forelagt VGs nye oplysninger svarer Tom Hagens advokat Svein Holden:

»Tom Hagen har været under massiv efterforskning gennem flere år. Politiet har gansket hans liv gennem åbne og lukkede efterforskninger. Efterforskningen har betydet, at grundlaget for politiets sigtelse er blevet svækket betydeligt. Jeg har derfor ingen tvivl om, at man vil droppe alle sigtelserne mod ham,« siger han.