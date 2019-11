Med et slogan i baghånden var Liberal Alliance tilsyneladende meget tæt på at forlade regeringen i 2017.

»Ikke for enhver pris.«

Kampagnen var ifølge Berlingske allerede udtænkt, og sloganet var klart, da VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti igennem lange og hårde forhandlinger forsøgte at blive enige om en finanslov i slutningen af 2017.

Undervejs i de hårde forhandlingerne var Liberal Alliance tilsyneladende meget tættere på at forlade regeringen, end hvad offentligheden hidtil har kendt til. Ifølge Berlingske skulle Anders Samuelsen endda selv have været i tvivl i en periode.

Berlingske skriver, at flere i folketingsgruppen var overbeviste om, at den bedste løsning for partiet ville være at træde helt ud af regeringen.

Til det formål havde man således udarbejdet kampagnen med det ovennævnte slogan, der skulle lanceres, hvis det skulle blive en realitet.

Men folketingsgruppen var ifølge kilder, Berlingske har talt med, opsat på, at bakke Anders Samuelsen op uanset resultat, og til syvende sidst endte det med, at partiets formand valgte at droppe kravet og indgå en aftale om finansloven.

Det efterlod imidlertid »rasende« Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der ifølge Berlingske afviste at deltage i det efterfølgende pressemøde. Simon Emil Ammitzbøll-Bille mente nemlig, at man skulle have stået fast på kravet og dermed have forladt regeringen.

I dag står Liberal Alliance mildest talt et andet sted.

Flere af de centrale personer i partiet er ude, efter at blandt andre Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Anders Samuelsen og Mai Christiansen har forladt partiet.

Og tilbage står den nye formand Alex Vanopslagh, der nu skal forsøge at få genrejst Liberal Alliance.

»Vi har et stort arbejde foran os med at genoprette tilliden til Liberal Alliance. Vi skal tage fat på et nyt kapitel og genoptage den liberale værdikamp. Det arbejder glæder jeg mig til at være i spidsen for,« lød det fra Alex Vanopslagh, da han i juni blev udnævnt som partiets nye formand.