Elever og lærere har barrikaderet sig i et klasselokale på en skole i den svenske by Solna.

Politiet er talstærkt til stede ved skolen, hvor en mand opfører sig truende.

Det skriver svenske medier.

»Vi er der for at lede efter en person, som vi gerne vil kontrollere,« siger Eva Nilsson, der er talsperson for politiet i Stockholm, til Expressen.se.

Ifølge den svenske avis Aftonlabdet er personen bevæbnet med en kniv.

Det vil politiet dog ikke bekræfte:

»Vi har fået vældigt mange oplysninger i sagen, men vi har endnu ikke fået dem bekræftet,» siger Eva Nilsson.

Politiet modtog alarmopkaldet klokken 14:57 fredag eftermiddag. Personen er angiveligt blevet set op skolen i Solna, hvor han opførte sig ubehageligt og hadefuldt.