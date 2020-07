Den 42-årige der blev dræbt på en parkeringsplads i Aarhus natten til torsdag var rockerlærling hos rockerklubben Satudarah.

Manden havde bopæl i Viborg, men var relateret til miljøer i Aarhus.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge mediets oplysninger havde den 42-årige relationer til Satudarahs afdeling i Aalborg.

Her skulle han have været prospect i rockerklubben og dermed medlem.

Tidligere torsdag aften sendte rockerklubbens hovedafdeling i København et billede ud på deres Facebook-profil af den 42-årige, hvor de mindes ham.

Her har adskillelige skrevet, at de 'kondelerer'.

En bruger skriver: 'Kommer til og savne dig min ven'.

Avisen skriver også, at den 42-årige blev fotograferet sammen med en gruppe af andre medlemmer fra Satudarah i klubbens lokaler for under en uge siden.

Satudarah er rockerklubben, som bokseren Patrick Nielsen blev medlem af i forrige uge.