I 2009 forsvandt Lisbet Nielsen fra Risskov. Kæresten blev anholdt for drab, men liget blev aldrig fundet.

Under en jagttur søndag fandt en gruppe jægere et skelet i et skovområde nord for Aarhus Lufthavn.

Det viser sig at være skelettet af den 46-årige Lisbet Nielsen, der forsvandt fra sit hjem i Risskov tilbage i 2009.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Østjyllands Politi vil ikke over for avisen bekræfte, at der er tale om Lisbet Nielsens skelet, men Århus Stiftstidende erfarer fra flere kilder, at der er tale om hende.

Den 46-årige sygeplejerske forsvandt fra sit hjem den 23. oktober 2009.

Hendes daværende kæreste blev anholdt for at have dræbt hende, men trods en intens og omfattende eftersøgning lykkedes det aldrig at finde hendes lig.

Kæresten, den 42-årige Bjarne Østergaard Madsen, nåede dog aldrig at blive stillet for retten for drabet. Halvanden time før han skulle fremstilles i grundlovsforhør, hængte han sig den 31. oktober 2009 i sin celle i arresten i Aarhus.

Bjarne Østergaard Madsen var ikke ukendt i retssystemet - han var to gange tidligere dømt for drab.

Kun 16 år gammel kvalte han i jalousi den 15-årige Birthe Simonsen i Kibæk ved Herning tilbage i 1983.

I 1991 kvalte han i en alder af 23 år den 21-årige Vivian Nielsen i Herning. Ved landsretten blev han dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital, da han blev fundet skizofren.

Sagen vakte stor opsigt, for hvordan kunne en skizofren mand, der to gange var dømt for drab, gå frit omkring?

Alle instanser var enige om at erklære ham rask og slippe ham ud i samfundet i 2005. Beslutningen byggede på 14 års observationer af manden.

- Vi har set på forløbet i forlængelse af den tragiske hændelse og konkluderer, at det blev kørt, som det skulle, sagde psykiatridirektør Gert Pilgaard Christensen fra Region Midtjylland i november 2009.

- Men et system, der bygger på menneskelige skøn om fremtiden, er ikke ufejlbarligt.

Kæresten blev som nævnt dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital i 1991.

En psykiatrisk anbringelse skal prøves mindst hvert femte år og førte i 2005 til mandens udskrivning fra hospitalet.

Beslutningen blev truffet af psykiaterne, Kriminalforsorgen samt Retslægerådet, som er den øverste lægefaglige ekspertise inden for retsvæsnet.

Men den endelige beslutning træffes af domstolene, som altså havde kompetence til i givet fald at underkende indstillingen om at erklære manden for rask, understregede psykiatridirektøren i 2009.

- Tre uafhængige instanser er samfundets sikkerhed for, at en sådan beslutning bliver truffet på den bedst mulige måde. Men domstolene har retten til at sige nej, siger Gert Pilgaard Christensen.

