Den danske kunstner Jens Galschiøt er ikke ven af de kinesiske myndigheder.

Billedhuggeren, hvis 'Skamsøjle'-statue til minde om massakren på den Himmelske Freds Plads i 1989, også kendt som Tiananmen-massakren, blev beslaglagt af Hongkongs myndigheder, og nu skriver kinesiske medier, at der er blevet udstedt en arrestordre på ham.

Det skriver blandt andet Sing Tao Daily ifølge Radio Free Asia.

'Skamsøjle' stod på universitetet i Hong Kong, men blev fjernet 23. december 2021.

Arrestordren betyder, at Galschiøt risikerer at blive arresteret, hvis han forsøger at vende tilbage til byen for at hente sit værk.

Hongkongs politi har afvist at kommentere rapporten i en pro-kinesisk avis onsdag om, at de tager det skridt, at de arresterer Jens Galschiøt i henhold til en national sikkerhedslov, der forbyder kritik af myndighederne.

Tiananmen-massakren i 1989 er et sort punkt i kinesisk historie, hvor studerende krævede mere folkelig medbestemmelse i Kina under en fredelig demonstration på den Himmelske Freds Plads.

Demonstrationen endte voldeligt, da en division af Folkets Befrielseshær med panserkøretøjer og automatvåben dræbte hundredvis af civile ved generobringen af hovedstaden.

I sidste uge havde Galschiøt sagt til Radio Free Asia, at han ikke havde hørt om nogen arrestordre, men han mente ikke, at en sådan arrestordre ville kunne håndhæves.

Han sagde, at han var »ked af det«, at han ikke ville være i stand til at vende tilbage til den by, han elsker, på trods af at han ville hente sit originale kunstværk og bringe det tilbage til Europa.

Her bliver 'Skamsøjle' fjernet fra universitet i Hong Kong.

»Jeg ved, at Hong Kong virkelig har ændret sig meget,« sagde han og tilføjede, at næsten alle hans Hong Kong-venner nu er i fængsel midt i en igangværende undertrykkelse.

»Jeg vil have den tilbage … det er min private ejendom.«

Sing Tao Daily -rapporten sagde også, at hvis Galschiøt kom til Hong Kong for at hente sit kunstværk, kunne han blive sendt til retssag på det kinesiske fastland i henhold til lovens artikel 55.

'De har besluttet at aktivere artikel 55 i Hongkongs nationale sikkerhedslov, hvilket betyder, at sagen vil blive overgivet til Beijings nationale sikkerhedskontor i Hong Kong, som kan udøve jurisdiktion til at overføre den til fastlandet til retssag.'

Artikel 55 i loven, som blev pålagt Hong Kong fra den 1. juli 2020 i et forsøg på at slå ned på den prodemokratiske bevægelse i 2019, giver mulighed for, at nationale sikkerhedssager, der anses for at være af 'alvorlig' karakter, kan overføres til fastlandet Kina til retssag.