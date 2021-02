I løbet af én nat krydsede over 200 bilister den dansk-tyske grænse ved Padborg uden kontrol, skriver TV2.

Selv om det er et krav, at man skal fremvise en negativ coronaattest, når man kommer til Danmark fra udlandet, er der ikke fast kontrol ved den dansk-tyske grænse i Padborg om natten.

Over 200 bilister krydsede således grænsen natten til den 4. februar uden at blive kontrolleret af politiet.

Det skriver TV2, som var til stede den pågældende nat ved grænseovergangen ved Padborg.

Ifølge mediet forlod politiet grænsen klokken 22.37. Først næste morgen klokken 06.50 blev den faste kontrol genoptaget.

Dermed kunne bilister fra Tyskland gennem otte timer frit krydse grænsen uden at dokumentere, at de var testet negativ for coronavirus.

I løbet af natten til 4. februar kom patruljer dog kortvarigt forbi grænsekontrollen. Det skete syv gange, og i de fleste tilfælde var de til stede i to-fem minutter ifølge TV2's observationer.

En enkelt gang var en patrulje ved grænsen i 55 minutter.

Politiets kortvarige tilstedeværelse førte den nat til kontrol af 19 biler. Derudover kørte 222 biler og lastbiler over grænsen uden at blive stoppet.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi påpeger man, at man foretager stikprøvekontroller ved grænsen. Der er derfor ikke noget usædvanligt i, at der den pågældende nat ikke har været en fast grænsekontrol.

- Det er jo en stikprøvevis grænsekontrol, vi har, så det er jo ikke meningen, at vi skal kontrollere alle, siger politidirektør Jørgen Martin Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2.

- Jeg synes, at vi har en god, stærk, afbalanceret grænsekontrol med tyngden lagt der, hvor der kommer flest ind.

Han åbner dog for, at det kan være nødvendigt at ændre politiets praksis ved grænsen i Padborg om natten. Desuden påpeger politidirektøren, at der er 13 overgange ved den dansk-tyske grænse.

Derfor sker der en afvejning af, hvor og hvornår politiets kræfter skal bruges.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forklarer, at politiets kontroller ved grænsen hele tiden har været planlagt efter mængden af trafik.

Derfor vil der nogle steder kun være stikprøvekontroller i nattetimerne. Det gælder ved de mindre grænseovergange, mens de mest befærdede kontrolposter som udgangspunkt skal være bemandet døgnet rundt.

- Jeg synes ikke, det er godt nok, at vi har et sted på et af de store kontrolsteder, hvor der ikke bliver kontrolleret hele natten.

- Derfor har jeg også bedt politiet om fremadrettet at føre kontrol der, siger Nick Hækkerup til TV2.

For at få lov at rejse ind i Danmark skal man fremvise en negativ coronaattest og desuden have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

/ritzau/