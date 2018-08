En kvindelig fængselsbetjent sagde sit job op, fordi hun ikke ville stoppe sin kontakt til drabsdømte Peter Madsen. I sin opsigelsesperiode blev forholdet angiveligt opdaget, og hun blev øjeblikkeligt fritstillet, skriver Ekstra Bladet.

Fængselsbetjenten arbejdede ifølge avisen i Vestre Fængsel, hvor livstidsfangen sad varetægtsfængslet, inden han blev flyttet til Storstrøms Fængsel.

I et interview til avisen fortæller den anonyme kvinde, der er i 40’erne, at hun begyndte at opsøge Peter Madsen, når der var tid i løbet af arbejdsdagen. I døren til hans celle kunne de to snakke, og de var hurtigt på bølgelængde, lyder beskrivelsen.

Hun opsøgte kontakten, selv om hun vidste, det kunne koste hende jobbet.

»Det er selvfølgelig forkert. Det må jeg ikke. Men det gjorde vi så. Mere er der ikke i det. Jeg ved ikke, om det udvikler sig mere. Det kan jeg ikke sige 100 procent,« siger hun til Ekstra Bladet.

Peter Madsen flyttes til Anstalten ved Herstedvester, når der er plads til ham, oplyste hans advokat, Betina Hald Engmark forleden til B.T., efter at den drabsdømte blev overfaldet af en 18-årig.

Fritstillelsen skete angiveligt, da kolleger i Storstrøm Fængsel, hvor Madsen blev flyttet til i maj, opdagede en omfattende brevveksling mellem de to.

Kriminalforsorgen har ikke ønsket at kommentere sagen, da der er tale om en personsag. Det oplyses dog, at 'det er uforeneligt med ansættelse i Kriminalforsorgen at have personlige eller økonomiske forbindelser med aktuelle eller tidligere indsatte.'