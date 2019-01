Advokat bekræfter over for Ekstra Bladet, at endnu er person er sigtet i svindelsag til 111 millioner kroner.

Bagmandspolitiet har sigtet endnu en person i svindelsagen fra Socialstyrelsen på mindst 111 millioner kroner.

Det oplyser den sigtedes advokat, Andro Vrlic, som onsdag vil kæmpe for et navneforbud i sagen, til Ekstra Bladet.

I sagen er den 64-årige Britta Nielsen og hendes tre børn i forvejen sigtet.

- Jeg repræsenterer den pågældende, som er sigtet i Britta-sagen, og han nægter sig skyldig, siger advokat Andro Vrlic, til eb.dk.

Advokaten vil dog ikke komme nærmere ind på, hvad den nye mistænkte i svindelsagen konkret er sigtet for.

- Vi afventer en nærmere præcisering af sigtelsen, fortæller advokaten til Ekstra Bladet.

/ritzau/