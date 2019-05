Henrik Ramlau-Hansen var finansdirektør i Danske Bank. Nu er han sigtet i hvidvasksagen, skriver Børsen.

Tidligere formand for Finanstilsynet og finansdirektør i Danske Bank Henrik Ramlau-Hansen er blandt sigtede i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Det skriver Børsen, som har fået det bekræftet fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Henrik Ramlau-Hansens hjem i Holte er desuden blevet ransaget i sagen, lyder det. Han ønsker ikke at kommentere sigtelsen over for Børsen.

I 2016 stoppede Henrik Ramlau-Hansen som økonomidirektør i Danske Bank efter mange år i banken. I sin rolle havde han blandt andet ansvaret for, at hvidvasklovgivningen blev overholdt.

Kort efter blev han udnævnt til formand for Finanstilsynet. I maj sidste år trak han sig som formand for Finanstilsynet, fordi der ikke skulle være tvivl om tilsynets uafhængighed.

Onsdag skrev Berlingske, at ti tidligere ledende medarbejdere i Danske Bank er sigtet i forbindelse med Bagmandspolitiets efterforskning af hvidvask i Danske Bank.

Tidligere er det blevet kendt, at bankens tidligere topchef Thomas Borgen er blandt de sigtede i hvidvasksagen. Også bankens tidligere chefjurist Flemming Pristed er sigtet, har det været fremme.

Sigtelserne er en udløber af sagen om hvidvask gennem bankens estiske filial.

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse flød op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra udenlandske kunder. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank bliver i den forbindelse undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.

I Danske Banks egen advokatundersøgelse blev det afsløret, at ledelsen i banken gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.

/ritzau/