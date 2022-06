Lyt til artiklen

Den mistænkte hovedbagmand i Danmarks mest omtalte skattesag er blevet anholdt i Dubai i landet De Forenede Arabiske Emirater.

Det erfarer DR Nyheder.

Det er den britiske forretningsmand Sanjay Shah, som er blevet anholdt af de myndighederne.

Sanjay Shah er helt konkret tiltalt herhjemme for at have svindlet og snydt den danske statskasse for lidt under 10 milliarder kroner.

I marts fik Justitsministeriet en udleveringsaftale på plads med De Forenede Arabiske Emirater, hvilket nu gør det muligt at få udleveret Sanjay Shah til Danmark.

Danmark er kun ét af flere europæiske lande, der er blevet ramt af omfattende svindel med udbytteskat.

Skattefidusen handlede i de mindre grove tilfælde om at unddrage en skat, man stod til at skulle have betalt. Og i de groveste tilfælde om at få den samme skat betalt 'tilbage' op til ti gange.

Efter planen skal han stilles for Retten i Glostrup, som for længe siden har fastsat datoer på en række retsmøder.

Desuden har domstolene fundet, at der er grundlag for varetægtsfængsling af Shah og andre.

B.T. følger sagen.