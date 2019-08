En 23-årig svensk statsborger er blevet eftersøgt internationalt efter angreb på Skattestyrelsen.

Den mand, som politiet eftersøger i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen, har tidligere været politisk aktiv på venstrefløjen, oplyser Ekstra Bladet onsdag eftermiddag.

Mediet kan desuden berette om den 23-årige svenske statsborger, at han for nogle år siden blev dømt for vold.

Manden mistænkes af politiet for at have deltaget i angrebet på Skattestyrelsen på Østerbro i København sammen med en 22-årig svensk statsborger, som tirsdag blev anholdt.

/ritzau/