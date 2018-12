PET fulgte med, da en mand købte droneudstyr, som ifølge sigtelsen skulle sendes til Islamisk Stat.

En 30-årig dansk mand har i 14 måneder siddet varetægtsfængslet i en formodet terrorsag, hvor alle detaljer indtil nu har været hemmeligholdt.

Manden er sigtet for at ville sende dronedele fra Danmark til terrororganisationen Islamisk Stat.

Ifølge DR hjalp to ejere af et dronefirma i København gennem et år til i efterforskningen mod den 30-årige mand og andre i et formodet terrornetværk.

- Det er surrealistisk. Det vil det nok altid være, fordi vi har lavet et arbejde, som ikke måtte blive opdaget. Vi er selvfølgelig glade for, at vi har gjort noget, der har hjulpet politiet, siger Toke Suhr, medejer af en dronebutik, til DR.

I 2016 blev Toke Suhr sammen med sin forretningspartner, Frederik Skøt, hemmeligt inddraget i sagen.

Toke Suhr og Frederik Skøt fik til opgave at handle med den 30-årige mand, der nu er sigtet for medvirken til forsøg på terror.

Dermed kunne PET følge præcist med i, hvad manden købte, og hvordan han ville betale.

Undervejs videregav dronesælgerne blandt andet videoovervågning af den terrormistænktes besøg i butikken, fakturaer af hans køb og mailkorrespondancer mellem dronesælgerne og manden.

Det er ikke ulovligt at købe de dronedele, som den 30-årige mand ifølge politiet har købt.

Men politiet mener, at delene blev købt med henblik på at give dem videre til Islamisk Stat, der skulle bruge dem til terror.

Ifølge DR's oplysninger satte efterretningstjenesten sporingsudstyr i nogle af de dronedele, som den terrormistænkte købte. Det er uvist præcis, hvor politiet har sporet dronedelene til.

Politiet mener, at den 30-årige samarbejdede med en 33-årig dansk-tyrker, der er bosat i Tyrkiet og tidligere dømt i en europæisk terrorsag. Han stod ifølge sigtelsen for at få dronedelene ind til Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Den 33-årige er stadig på fri fod og internationalt efterlyst.

Den 30-årige mand, der blev fængslet i september 2017, var sammen med den 33-årige dansk-tyrker de første i et formodet terrornetværk, som politiet har sigtet for medvirken til forsøg på terror.

I september i år blev yderligere tre personer fængslet og sigtet i sagen. Politiet mistænker også dem for at købe og ville transportere droneudstyr til Islamisk Stat.

Alle nægter sig skyldige.

Samtidig mener politiet, at der er yderligere uidentificerede medgerningsmænd fra det formodede terrornetværk på fri fod.

PET og Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere sagen.

/ritzau/