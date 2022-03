Den 52-årige mand, der tidligt lørdag morgen blev dræbt i Frederikssund Bymidte, havde i timerne forinden jublet sammen med tusindevis af andre fodboldfans, da FC København slog Randers i Parken.

Det skriver sn.dk.

Mediet henviser til et opslag på fangruppen Copenhagen Sundays instagramprofil.

Her er den 52-årige mand fortsat i byen for at feste, inden han i de sene nattetimer tog til Frederikssund, hvor han af endnu ukendte årsager blev overfaldet så brutalt, at han afgik ved døden.

Vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, afviser dog, at overfaldet har noget at gøre med, at han var FCK-fan.

»Der er intet, der tyder på, at det skulle have nogen som helst relation til en eventuel tilknytning til en fodboldklub,« siger han til sn.dk.

To 17-årige drenge er efter grundlovsforhør lørdag formiddag blevet varetægtsfængslet, foreløbigt til 1. april, for vold med døden til følge.

Ifølge sigtelsen udøvede de så meget vold, at den 52-årige mand faldt om. Her efter blev han sparket og trampet på, til han lå ubevægelig på jorden.