Ifølge dokumenter, som Ekstra Bladet har, vil danske Rasmus Kirkegaard Kristiansen blive løsladt i Brasilien.

Drabsmistænkte Rasmus Kirkegaard Kristiansen bliver løsladt fra sit fængsel i Brasilien.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af dokumenter.

Ifølge avisen orienterer den brasilianske højesteret 9. oktober den danske konsul om sin beslutning. I en anden skrivelse samme dag til generaldirektøren i det føderale politi lyder ordren, at danskeren straks skal løslades.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen er mistænkt for at have dræbt en anden dansk mand i Portugal i 1993.

Det var den dengang 37-årige Erik Højer Christensen, der blev dræbt i 1993. Ifølge oplysninger fra politiet blev han efterfølgende parteret med en sav - en såkaldt fukssvans. Derfor er drabet også blevet kaldt savmordet.

Danskeren blev fængslet i Brasilien 7. februar i år. Det skete, efter at et tv-hold fra TV2 havde fundet ham i landet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansens danske advokat. Hun er dog ikke bekendt med brevene eller deres indhold.

/ritzau/